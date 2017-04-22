В Гюмри нашли тело мужчины в форме российского военнослужащего

ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. В армянском городе Гюмри обнаружили тело мужчины в форме российского военнослужащего, сообщил агентству Sputnik Армения прокурор Ширакской области Карен Габриелян.
"По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев", — сказал Габриелян, который прибыл на место происшествия.
По рассказам очевидцев, мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного в потасовке.
Обстоятельства смерти выясняются. На месте происшествия работают криминалисты.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.
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