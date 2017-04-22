ЛНР готова к отключению электроснабжения со стороны Украины

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины, сообщил журналистам и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинская сторона готовит диверсию на подконтрольной официальному Киеву Счастьинской ТЭС, питающей в том числе и территории ЛНР, для того чтобы оставить жителей республики без электроснабжения и обвинить ополченцев в нарушении минских договоренностей.

"Хочу заверить жителей республики: мы готовы к каким-либо внештатным ситуациям. Республика не будет обесточена. Разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение трех-четырех часов, и будем жить в штатном режиме. Электроэнергии, поступающей со смежных территорий, нам хватает, никакого сбоя не будет", — заверил спикер.

Он уточнил, что украинская сторона не направляла никаких официальных уведомлений о прекращении подачи электроэнергии.