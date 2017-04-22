РПК взяла ответственность за гибель турецких солдат

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG взяло на себя ответственность за несколько новых атак турецких солдат на востоке страны, погибло по крайней мере 8 силовиков, говорится в сообщении медиа-центра HPG.

Согласно сообщению, 21 апреля партизаны РПК атаковали армейскую колонну в провинции Диярбакыр. Они обстреляли из гранатометов две армейские машины, шесть солдат погибли.

Днем ранее бойцы РПК атаковали военный лагерь на холмах Координ (Koordine) в провинции Хаккари. Две армейские палатки были уничтожены, два солдата погибли.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. На днях министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10091 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.

HPG ("Народные силы самообороны") – боевое крыло РПК. Одной из частей HPG являются женские отряды YJA-Star.