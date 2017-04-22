Глава МИД Кубы подтвердил намерение Гаваны продолжать диалог с Вашингтоном

АФИНЫ, 22 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригес Паррилья заявил о намерении Гаваны продолжать диалог с США с условием невмешательства во внутренние дела, сообщила пресс-служба Компартии Греции по итогам встреч кубинского министра с лидером КПГ Димитрисом Куцумбасом.

"Министр иностранных дел Кубы подчеркнул распоряжение своего правительства продолжать диалог с правительством США, в контексте полного уважения каждой страны и невмешательства во внутренние дела друг друга. Он также поблагодарил КПГ за солидарность с кубинским народом в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, и в целом за поддержку кубинской революции", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Министр сказал также, что Куба разделяет обеспокоенность по поводу риска новых войн и негативной роли, которую играют международные финансовые учреждения.

Куцмбас сообщил, что он проинформировал главу МИД об экономическом кризисе в стране и в Европе.

Глава МИД Кубы прибыл в Афины накануне. В пятницу состоялась его встреча с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом. Министры рассмотрели возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в частности, в области культуры и образования. Они также обсудили региональные вопросы, с акцентом на события на Балканах, Сирии и в регионе в целом в восточной части Средиземного моря, ситуацию в Европейском союзе, а также обменялись мнениями о ходе мирного процесса на Ближнем Востоке и о текущих событиях в Латинской Америке.