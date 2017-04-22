Военные Филиппин ликвидировали одного из лидеров "Абу Сайяф"*

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Один из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф" ликвидирован в результате перестрелки с правительственными силами Филиппин на острове Бохоль, передает телеканал CNN Philippines со ссылкой на представителя вооруженных сил.

"Это действительно Хоселито Мейория, и он был убит, когда наши войска столкнулись с их группой", — сообщил телеканалу представитель вооруженных сил Филиппин Реституто Падийа. Ранее губернатор штата Бохоль сообщил, что столкновения произошли в районе 12.45 по местному времени и закончились ликвидацией по меньшей мере шести членов группировки.

По данным агентства Рейтер, ликвидированный член группировки принимал непосредственное участие в похищении и убийстве граждан Канады и Германии.

"Абу Сайяф" была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт: взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек. Группировка также известна похищением людей ради выкупа. Боевики обезглавливают заложников, выкуп за которых не поступает в назначенный срок.

* Террористическая группировка запрещена в России.