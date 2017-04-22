СМИ: тысячи мигрантов в ФРГ могут оказаться бывшими боевиками "Талибана"*

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Несколько тысяч мигрантов, прибывших в Германию из Афганистана, заявили, что в прошлом были боевиками радикального движения "Талибан"* или имели связи с ним, пишет журнал Spiegel.

Как сообщает издание, эта информация была передана федеральным ведомством по делам миграции и беженцев Германии в органы госбезопасности страны.

Беженцы часто сообщают о своих связях с талибами во время интервью с иммиграционными чиновниками, отмечает издание. Мигранты полагают, что это дает лучшие шансы на получение убежища, — предполагается, что власти Германии не станут депортировать человека, имевшего контакты с "Талибаном"*, так как в Афганистане он будет приговорен к смертной казни.

Spiegel пишет, что в настоящее время прокуратура ФРГ расследует более 70 подобных случаев. Семь афганцев находятся в следственном изоляторе.

* Террористическая группировка, запрещена в России.