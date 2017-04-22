В ЛНР узнали о готовящейся силовиками диверсии на ТЭС

ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Украинские власти готовят диверсию против жителей ЛНР, следствием которого станет отключение электричества на территории самопровозглашенной республики, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в пятницу директор департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской областной администрации Сергей Шелест "заявил о полном прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00.00 часов 25 апреля 2017 года".

По данным оборонного ведомства республики, до этого ЛНР зафиксировала, что на территорию Счастьенской ТЭС, которая находится на контролируемой Киевом части Луганской области рядом с линией соприкосновения, было завезено 200 неустановленных контейнеров.

"Поскольку изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80%, угля для работы нет, то Украина не придумала ничего лучшего, как подорвать ТЭС и обвинить в этом Народную милицию ЛНР", — пояснил спикер. Марочко предостерег украинскую сторону от "необдуманных действий" и попросил принять к сведению эту информацию.

Он также отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР продолжает оставаться напряженной. "По информации нашей разведки, в населенный пункт Станица Луганская для усиления подразделений 14 отдельной мотострелковой бригады прибыл батальон Национальной гвардии", — сообщил Марочко.