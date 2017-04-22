В ходе протестов в Кельне пострадали двое полицейских

В Кельне проходят протесты против партии Альтернатива для Германии. 22 апреля 2017 года

В Кельне проходят протесты против партии Альтернатива для Германии. 22 апреля 2017 года

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двое полицейских получили травмы во время столкновений в ходе протестов против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в немецком Кельне, пишет таблоид Bild.

Около десяти тысяч человек вышли на улицы Кельна, чтобы помешать проведению партийного съезда партии, который, несмотря на недовольство протестующих, все же был открыт.

Один из демонстрантов совершил нападение на депутата партии. "Человек в маске нанес удар деревянной палкой. Полицейский встал между (атакующим и депутатом – ред.) и пострадал от удара", — заявил изданию представитель полиции Вольфганг Бальдес.

В результате чего пострадал второй полицейский, не сообщается.

Безопасность на улицах Кельна обеспечивают четыре тысячи полицейских. Сообщается, что полиция задержала нескольких нарушителей порядка.

Как отмечает Bild, ожидалось, что в акции протеста примут участие до 50 тысяч человек.

Правая партия "Альтернатива для Германии" была основана в начале 2013 года, в 2014 году партия прошла в ландтаги трех федеральных земель — Саксонии, Бранденбурга, Тюрингии, в 2015 — в парламенты Гамбурга и Бремена, в 2016 году партии удалось получить мандаты в парламентах Саксонии-Анхальта, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Партия широко известна своей антиисламской риторикой, жесткой критикой миграционной политики кабинета Меркель, а также евроскептическими взглядами.