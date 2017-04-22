В ходе протестов в Кельне пострадали двое полицейских

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двое полицейских получили травмы во время столкновений в ходе протестов против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в немецком Кельне, пишет таблоид Bild.
Один из демонстрантов совершил нападение на депутата партии. "Человек в маске нанес удар деревянной палкой. Полицейский встал между (атакующим и депутатом – ред.) и пострадал от удара", — заявил изданию представитель полиции Вольфганг Бальдес.
В результате чего пострадал второй полицейский, не сообщается.
Безопасность на улицах Кельна обеспечивают четыре тысячи полицейских. Сообщается, что полиция задержала нескольких нарушителей порядка.
Как отмечает Bild, ожидалось, что в акции протеста примут участие до 50 тысяч человек.
Правая партия "Альтернатива для Германии" была основана в начале 2013 года, в 2014 году партия прошла в ландтаги трех федеральных земель — Саксонии, Бранденбурга, Тюрингии, в 2015 — в парламенты Гамбурга и Бремена, в 2016 году партии удалось получить мандаты в парламентах Саксонии-Анхальта, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Партия широко известна своей антиисламской риторикой, жесткой критикой миграционной политики кабинета Меркель, а также евроскептическими взглядами.