Нетаньяху объяснил, почему выступает против соглашения по атому с Ираном

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение по иранскому атому дает Тегерану возможность разрабатывать ядерную бомбу.
По словам премьер-министра, администрация США разделяет общую точку зрения с Израилем по поводу общих угроз. "Главный вызов бросает воинствующий ислам шиитского толка во главе с Ираном, суннитского толка во главе с ИГ*. Однако наибольшая опасность в долгосрочной перспективе исходит от Ирана", — отметил Нетаньяху.
"Это страна, которая располагает нефтью и другими ресурсами, разрабатывает высокоточные ракеты, она находится в процессе разработки ядерной бомбы", — заявил он.
Власти Ирана заявляли, что деятельность в области ядерных технологий в стране носит мирный характер, отмечая, что ядерному оружию не место в военной доктрине Ирана.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России