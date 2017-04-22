Нетаньяху объяснил, почему выступает против соглашения по атому с Ираном

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение по иранскому атому дает Тегерану возможность разрабатывать ядерную бомбу.

"Нет сомнений, что соглашение по атому создает почву для получения Ираном основных элементов для ядерных бомб и ядерного арсенала", — заявил Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News

По словам премьер-министра, администрация США разделяет общую точку зрения с Израилем по поводу общих угроз. "Главный вызов бросает воинствующий ислам шиитского толка во главе с Ираном, суннитского толка во главе с ИГ*. Однако наибольшая опасность в долгосрочной перспективе исходит от Ирана", — отметил Нетаньяху.

"Это страна, которая располагает нефтью и другими ресурсами, разрабатывает высокоточные ракеты, она находится в процессе разработки ядерной бомбы", — заявил он.

Нетаньяху, критиковавший предыдущего президента США Бараку Обаму за уступки Ирану, заключение с ним ядерной сделки с частичным выводом из-под международных санкций, заявил на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, что чувствует "великие перемены в курсе американской политики".

Власти Ирана заявляли, что деятельность в области ядерных технологий в стране носит мирный характер, отмечая, что ядерному оружию не место в военной доктрине Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России