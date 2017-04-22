Военные Афганистана за сутки ликвидировали более 40 боевиков ИГ*

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Афганские силовики за сутки ликвидировали по меньшей мере 58 боевиков, из которых 42 человека были членами террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает минобороны Афганистана.

Боевики ИГ* были ликвидированы в восточной провинции Нангархар. Операция военных проходила в уезде Дех Бала, а также уезде Ачин, где США ранее применили сверхмощную бомбу, ударив по системе тоннелей боевиков "Исламского государства"*.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.