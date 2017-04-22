На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Плакаты с изображениями кандидатов в президенты Франции Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона в Париже

Плакаты с изображениями кандидатов в президенты Франции Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона в Париже

ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Участки для голосования на первом туре выборов президента Франции открылись в субботу в заморских территориях страны.

Во французской метрополии первый тур выборов президента страны состоится в воскресенье, 23 апреля, но в части заморских территорий голосование пройдет уже в субботу.

Первыми открылись участки в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон, затем начнут голосовать жители Французской Гвианы.

В субботу проголосовать смогут также жители Гваделупы, Мартиники, Французской Полинезии, Сен-Бартельми и Сен-Мартена.

Имя нового президента граждане смогут узнать после второго тура выборов, который запланирован на 7 мая.