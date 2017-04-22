Число жертв атаки на армейскую базу в Афганистане выросло до 150 человек

Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017

Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В результате нападения боевиков на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана погибло 150 военнослужащих, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные источники.

Минобороны Афганистана сообщило, что жертвами атаки стали более ста человек. В Центральном командовании США (CENTCOM) сообщали о пятидесяти погибших. Точные данные по погибшим и раненым не уточняются.

Ранее агентство "Пажвак" со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило о прорыве на территорию базы боевиков, переодетых в форму афганской армии. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России