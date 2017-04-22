Минобороны Афганистана подтвердило данные о более чем 100 жертвах талибов*

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения талибов на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 человек.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.

"Большая часть военных находилась на пятничной молитве" в момент атаки, говорится в сообщении на сайте Минобороны. Отмечается, что "более 100 человек из вооруженных сил Афганистана погибли и получили ранения". При этом не уточняются точные данные по погибшим и раненым.

При этом СМИ со ссылкой на неназванные официальные лица сообщали, что число жертв может составлять более 130 человек. Афганский телеканал Tolo News сообщал о 135 убитых и 60 раненых. По данным агентства Рейтер, в результате атаки погибли не менее 140 военных. Агентство Франс Пресс сообщило, что погибли 150 военнослужащих, десятки получили ранения. Представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас сообщал о 50 погибших в результате атаки близ города Мазари-Шариф, административного центра провинции.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

* Террористическая группировка, запрещена в России.