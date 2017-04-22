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В мире

Жан-Люк Меланшон: нетипичный кандидат в президенты Франции

Сюжет:
Выборы президента Франции (511)
12:0622.04.2017
0630
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© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона можно по праву назвать загадкой предстоящего в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции.

Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . Архивное фото
© AFP 2017 / Eliot Blondet
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Начав свое восхождение в глазах французского избирателя лишь немногим более месяца назад, Меланшон существенно прирос голосами "рядовых" французов после теледебатов 4 апреля. Именно Меланшона телезрители признали наиболее убедительным среди других десяти участников дебатов. В поддержку лидера радикальных левых выступило наибольшее число — 25% — смотревших это предвыборное "шоу".

Согласно последним опросам, Меланшон, как минимум, может побороться за третье место с экс-премьером Франсуа Фийоном — в их поддержку выступили приблизительно по 19% опрошенных.

© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает на предвыборном митинге в Лилле

Кто вы, месье Меланшон?

Жан-Люк Меланшон родился 19 августа 1951 года в марокканском Танжере. Жизненный путь выходца из среды провинциальной интеллигенции был тернист. Работу корректора в типографии и на бензоколонке он успевал сочетать с учёбой в университете Безансона. Полученный по его окончании диплом факультета философии позволил Меланшону преподавать французский язык и заняться журналистикой.

Юношество Меланшона пришлось на конец 1960-х годов, период роста левых настроений в среде французской молодёжи. Будущий кандидат в президенты Франции сначала увлекся троцкизмом, затем стал штудировать труды Карла Маркса. Спустя десять Меланшон вступил в Социалистическую партию, ряды которой он покинул в 2008 году, основав собственную Левую партию, ставшую политической союзницей Коммунистической партии Франции.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Почему французские выборы всех удивят

В начале 2000-х Меланшон входил в левое правительство Лионеля Жоспена, в котором занимал пост министра профессионального образования. Несмотря на свои радикально левые взгляды, Меланшон пользовался симпатией президента-социалиста Франсуа Миттерана, к которому сам относился с большим уважением.

В 2009 году Меланшон был избран от Левого фронта в Европарламент, депутатом которого он повторно стал после переизбрания в 2014 году. Кандидатом в президенты Франции Меланшон зарегистрировался уже от созданного им движения "Непокорившаяся Франция".

Борец за справедливость и широкой души человек

Профессор политической теории Вестминстерского университета бельгийка Шанталь Муфф считает, что Меланшон олицетворяет собой так называемый "агонистический популизм", проповедующий политическую борьбу внутри демократических институтов, не прибегая к насилию.

Жан-Люк Меланшон призывает французов совершить мирную "гражданскую революцию". "Берите власть!" — один из его главных лозунгов, призывающих к радикальному обновлению действующей системы сильной президентской власти и созданию новой, 6-й парламентской республики.

Кто ваш кандидат на выборах президента Франции?

В случае победы на выборах  Меланшон пообещал французам, в частности, ввести бесплатную медицину и 100-процентный налог на доходы свыше 360 тысяч евро в год, повысить минимальную заработную плату до 1,7 тысячи евро в месяц, вернуть возраст выхода на пенсию в 60 лет и вывести Францию из еврозоны.

Нетипичный кандидат

Будучи приверженцем передовых технологий, Меланшон первым среди кандидатов в президенты Франции прибег к практике трансляции своих выступлений при помощи голограмм сразу в нескольких городах по всей Франции.

Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Жан-Люк Меланшон также стал героем онлайн-игры под названием Fiscal Combat, в которой пиксельный человечек с похожей на Меланшона внешностью "вытрясает" деньги из французских политиков, в числе которых не только экс-президент Франции Николя Саркози, но и нынешние кандидаты в президенты — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон.

Убежденный пацифист

Лидер "Непокорившейся Франции" именует себя "кандидатом партии мира". В случае победы на президентских выборах он обещает вывести Францию из НАТО, отозвать подпись Парижа под решением Североатлантического альянса о размещении элементов ЕвроПРО на территории Польши и созвать европейскую конференцию по безопасности, чтобы посредством дипломатических переговоров обсуждать проблемы укрепления мира на континенте.

Меланшон выступает за укрепление в мировой политике роли ООН, институты которой, по его мнению, ослабляют США, а также объявил приоритетом развитие справедливых отношений со всеми государствами, включая сближение с Россией.

Быть ли Жан-Люку Меланшону во втором туре президентских выборов — ответ на этот вопрос предстоит дать французским избирателям в воскресенье. Но уже сегодня очевидно, что каким бы ни был итог голосования, Меланшон запомнится как неординарная фигура на политической арене Франции.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

Рейтинг кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг кандидатов в президенты Франции

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