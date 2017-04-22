Донецкая фильтровальная станция вновь остановила работу из-за обстрелов

КИЕВ/ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция (ДФС) вновь обесточена и остановила работу из-за обстрелов, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. С начала конфликта в Донбассе станция прекращала работу 38 раз.

"Сегодня в 9.40 ДФС вновь остановила работу. Известно, что в окрестностях станции повреждены линии электропередачи", — рассказал представитель предприятия.

Также он добавил, что линии электропередачи были повреждены обстрелами предположительно вечером в пятницу.

О том, что подконтрольная Киеву Авдеевка и ДФС снова остались без электроснабжения, сообщил и директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов.

"Авдеевка и ДФС без света, АКХЗ — на собственной генерации. Ждем разрешения СЦКК (Совместного центра по контролю и координации в Донбассе — ред.) на начало ремонтных работ", — написал Магомедов в субботу на своей странице в Facebook.

Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы.