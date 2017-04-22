На Украине заявили о давлении на суд в деле экс-депутата Рады Мартыненко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Депутаты Верховной рады от фракции парламентской коалиции "Народный фронт", присутствующие на судебном заседании по избранию меры пресечения соратнику экс-премьера Арсения Яценюка и бывшему депутату Верховной рады Николаю Мартыненко, оказывают давление на судью, говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

НАБУ ранее задержало Мартыненко и замглавы "Нафтогаза Украины" Сергея Перелому в рамках дела о растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК). Глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов). В субботу суд намерен избрать экс-депутату меру пресечения. На заседании суда в пятницу присутствовали ряд депутатов Рады от "Народного фронта", среди которых Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, Георгий Логвинский, и министров украинского правительства, которые намерены взять экс-депутата на поруки.

"Народные депутаты от партии "Народный фронт", злоупотребляя своим статусом, оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне Николая Мартыненко и Сергея Переломы", — говорится в сообщении НАБУ, переданном РИА Новости.

Как отмечается, некоторые депутаты на заседании вели себя весьма вызывающе, угрожали судье и прокурорам. В связи с этим НАБУ призывает руководство партии "Народный фронт", которая входит в действующую парламентскую коалицию, "утолить своих однопартийцев, поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам".

Ранее украинский парламент досрочно лишил Мартыненко полномочий депутата от фракции "Народный фронт". Перед этим он заявил о сложении депутатских полномочий в связи с информационной кампанией против него. Украинские СМИ называют его одним из ближайших соратников Яценюка и одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.