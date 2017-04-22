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Не отступать и не сдаваться: Фийон намерен победить, чтобы исправить ошибки

Сюжет:
Выборы президента Франции (511)
11:5822.04.2017
04870
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон на митинге поддержки его сторонниками в центре Парижа на ТрокадероКандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон на митинге поддержки его сторонниками в центре Парижа на Трокадеро
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон, не имеет привычки сдаваться: вопреки любым прогнозам, он обошел экс-президента Николя Саркози и экс-премьера Алена Жюппе, одержав победу на праймериз правых и центристов и получив возможность выдвижения на президентский пост от крупнейшей оппозиционной силы страны. Он взлетел в опросах и считался наиболее вероятным победителем, однако разразившийся скандал "Пенелопагейт" едва не перечеркнул для экс-премьера все. Фийон не отступил: под шквалом нападок и обвинений, он отстоял право баллотироваться, сумел удержать поддержку большей части своего электората и сохраняет шансы на победу.

Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . Архивное фото
© AFP 2017 / Eliot Blondet
Скандалы и расследования: во Франции завершена избирательная кампания

Исправить ошибки поколения

Франсуа Шарль Арман Фийон (Francois Charles Armand Fillon) родился 4 марта 1954 года в городе Ле-Ман во французском департаменте Сарт региона Страна Луары в семье нотариуса Мишеля Фийона и известного историка Анны Фийон. Получил хорошее образование, однако, в отличие от большинства представителей французской политической элиты, не является выпускником знаменитой кузницы кадров — Национальной школы управления (ENA).

В 1976 году Фийон, который с юношеских лет был ярым сторонником голлизма, стал помощником депутата от Сарта, голлиста и друга семьи Жоэля Ле Тэйля, работал в его предвыборном штабе, а когда Ле Тэйль стал министром транспорта (1978), а затем министром обороны (1980), занимал пост заместителя начальника его аппарата, вплоть до скоропостижной кончины своего 50-летнего наставника в декабре 1980 года от сердечного приступа: Фийон успел привезти Ле Тэйля в больницу, где врачи три часа врачи пытались его реанимировать, но тщетно.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Почему французские выборы всех удивят

В 1981 году Фийон был избран членом муниципального совета Сабле-сюр-Сарт, а затем победил на выборах в Национальное собрание (нижняя палата), где занял место Ле Тэйля, в свои 27 лет став самым молодым депутатом созыва.

"Я пришел в политику случайно. Хотел быть горным проводником, затем — журналистом. После смерти моего наставника избиратели Сарта сказали, что я должен баллотироваться сам. Я был избран, а дальше пошло одно за другим: мне понравилась работа народного избранника, в частности, мэра, которым я был на протяжении более двадцати лет. Я управлял департаментом, затем — регионом, будучи очень молодым возглавил комитет по обороне, после вошел в правительство", — рассказал Фийон в эфире телеканала France 2 за три дня до президентских выборов.

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже

Он с улыбкой отреагировал на показанную ведущими фотографию 1981 года с его изображением. "Думал ли этот молодой человек стать президентом Франции? Вовсе нет, отнюдь. В тот момент я не мог даже представить, чтобы войти в состав правительства. И сейчас, когда я смотрю на этот снимок, мне кажется, что избиратели Сарта приняли чертовски смелое решение, доверив свои голоса кому-то, кто выглядит таким молодым и таким неопытным", — усмехнулся политик.

Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Хэппи-энда не будет. Welt объяснил, что выборы во Франции значат для Европы

Пиком политической карьеры Франсуа Фийона до настоящего момента стало назначение в 2007 году премьер-министром Франции. В течение пяти лет он сохранил доверие президента Саркози и вошел в историю как первый председатель правительства страны, продержавшийся на этом посту на протяжении всего мандата главы государства.

"Поверьте, даже будучи премьером, я не планировал баллотироваться на президентских выборах. Это желание пришло позже, с чувством раскаяния за то, что я принадлежу к поколению, которому не удалось победить рост безработицы, исправить ситуацию в стране. С моим пятилетним опытом работы на посту главы правительства я решил, что не уйду из политики, не исправив ошибок, совершенных как правыми, так и левыми", — сказал он.

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Песков: Россия поддерживает Фийона в вопросе антитеррористической коалиции

Франсуа Фийон — католик и сторонник традиционных ценностей. Более 35 лет он состоит в браке с уроженкой Уэльса Пенелопой Кларк, у них пятеро детей: дочь Мари и четверо сыновей — Шарль, Антуан, Эдуард и Арно. Семья владеет большим старинным загородным особняком в департаменте Сарт. Политик, уроженец Ле-Мана, где проходит знаменитая 24-часовая кольцевая автогонка, с детства испытывает страсть к автомобилям и любит "погонять" сам. В 2015 году он был гостем французской версии популярного телешоу Top Gear, показав хороший результат в гонке на время.

Триумфатор праймериз

В ноябре 2016 года, перечеркнув все изначальные прогнозы, Франсуа Фийон одержал победу на праймериз правых и центристов. В борьбе за право баллотироваться он обошел как экс-президента Николя Саркози, так и бывшего председателя правительства Алена Жюппе, хотя именно этой паре эксперты в один голос предрекали борьбу во втором туре первичных выборов, "отодвигая" Фийона на третье-четвертое место: говорили, что ему, возможно, в случае победы правоцентристов на парламентских выборах в июне, доверят должность председателя Национального собрания.

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Фийон пообещал сделать все для создания широкой коалиции против ИГ*

Превратиться за несколько недель из "темной лошадки" в фаворита гонки Фийону помогли три серии дебатов семерки претендентов — их в прямом эфире транслировали ведущие французские телеканалы. На фоне остальных депутат, признававший, что у него "скучный" имидж, неожиданно для многих выступил спокойно, четко и уверенно, убедительно отстаивая преимущества своей программы.

С каждым днем его рейтинги росли, в итоге в первом туре Фийон одержал сенсационную победу, получив 44,1% голосов. Жюппе занял вторую строчку с 28,6%, а Саркози остался "за бортом", набрав лишь 20,7%. Лидерство Фийона оказалось настолько убедительным, что, по некоторым данным, сразу после объявления предварительных итогов в стане Жюппе очень серьезно обсуждался вопрос целесообразности продолжения борьбы.

Перед вторым туром сторонники Жюппе попытались сделать ставку на активную атаку на Фийона и его позиции по тем или иным пунктам. Однако победа на заключительных очных дебатах вновь осталась за Фийоном, а во втором туре праймериз он безоговорочно одержал верх, получив 66,5% голосов в свою поддержку.

Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Фийон: только широкая коалиция с участием РФ позволит победить терроризм

По многим пунктам социальной и экономической повестки взгляды Фийона схожи с позициями его соперников на праймериз: недаром все они — представители одной политической "семьи". Наравне с коллегами он призывает к смене политического курса после неудачной пятилетки президента-социалиста Франсуа Олланда, говорит о необходимости пенсионной и трудовой реформы, потребности в сокращении государственных расходов, модернизации социальной модели, отказе от 35-часовой рабочей недели.

Между тем, консерватор в социальном плане и либерал-реформатор в экономике, Фийон предложил более радикальную программу, которую даже некоторые соратники по партии называли "брутальной" и невыполнимой. Так, в соответствии со своей программой в пятилетний срок Фийон намерен на 500 тысяч сократить 6,5-миллионную армию госслужащих и уже в 2017 году перейти к 39 рабочим часам (в неделю) без повышения зарплаты, поскольку страна переживает кризис, и каждый должен приложить усилия для выхода из ситуации. Он призывает к увеличению НДС с 20% до 22% и к сокращению государственных расходов на 100 миллиардов евро за пять лет.

Он также предлагает тщательно пересмотреть Шенгенские соглашения, ужесточить уголовный кодекс, нанять дополнительно 10 тысяч полицейских, увеличить бюджет вооруженных сил, намерен максимально жестко действовать в отношении радикальных исламистских организаций.

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМитинг в поддержку Ф. Фийона в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Митинг в поддержку Ф. Фийона в Париже

Личный друг Путина?

Фийона выделяет прагматичное отношение к международной политике. Говоря о ситуации в Сирии, он не раз допускал возможность восстановления контактов с президентом Башаром Асадом ради победы над "Исламским государством"*.

Кто ваш кандидат на выборах президента Франции?

По мнению политика, борьба с терроризмом в нынешних условиях станет абсолютным приоритетом будущего президента Франции, при этом для победы над ИГ жизненно необходима единая, широкая международная коалиция, в том числе с участием США, России, Ирана, Турции и других стран.

"От Вашингтона до Москвы я выступлю с дипломатической инициативой, чтобы подготовить условия для создания международной коалиции против исламского терроризма. Успех будет возможен лишь тогда, когда все мощные державы будут действовать сообща", — заявил кандидат после нападения на полицейских в Париже, за два дня до выборов.

Экс-премьер не ставит под сомнение традиционный стратегический союз Франции с США, но называет абсурдной и провальной политику нынешнего руководства страны по отношению к России. Он полагает, что присоединение Крыма прошло с нарушением международного права — но равно как и признание независимости Косово. При этом, по словам Фийона, никто не может отрицать, что Крым — русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения.

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Ален Делон призвал голосовать за Фийона на выборах во Франции

"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", — сказал Фийон в интервью газете Figaro. По его мнению, крымский вопрос может быть урегулирован на уровне специальной международной конференции под эгидой ООН при прямых переговорах Москвы и Киева.

Фийон также постоянно призывает к отмене антироссийских санкций, называя их контрпродуктивными, и говорит о том, что невозможно требовать чего-то от России в рамках Минских соглашений, когда украинская сторона отказывается выполнить их фундаментальное условие — проголосовать за особый статус Донбасса.

В ходе кампании Фийона часто называли самым "пророссийским" кандидатом и упрекали за хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. "Да, мы вместе работали, потому что я в течение пяти лет был премьер-министром Франции, а он — России. Это все наши отношения", — реагирует француз.

Язык от Киева отведет
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Язык от Киева отведет

День, когда земля перевернулась

Одно время триумфатор праймериз правоцентристов казался явным фаворитом президентских выборов, однако 25 января публикация изданием Canard enchaine статьи о якобы фиктивном трудоустройстве супруги экс-премьера Пенелопы в качестве помощника депутата прогремела громом и радикальным образом изменила ситуацию, спровоцировав дальнейшую волну "вбросов" и компроматов.

Митинг в поддержку Франсуа Фийона в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Фийон уверен, что при избрании Макрона во Франции ничего не изменится

В течение полутора месяцев бушевали страсти, французские СМИ не унимались в погоне за сенсациями и разоблачениями: появились подозрения в незаконном трудоустройстве детей экс-премьера, слухи о дорогих подарках, которые он принимал в бытность премьером, новости о незадекларированных займах и так далее. Ситуация вокруг Фийона фактически парализовала не только его кампанию, но и кампании других кандидатов.

"Я сегодня являюсь мишенью такого количества атак, что не могу не рассматривать это как форму травли, мобилизации против меня. Ежедневно во вторжении в мою частную жизнь мы спускаемся все ниже, — сказал кандидат однажды. — Что может объяснить то, что сотни или десятки журналистов копаются в мусорных ящиках и сегодня заняты моими костюмами, завтра — рубашками, а там и до трусов дойдет?"

Пиком кризиса стал вызов экс-премьера к судебным следователям, которые впоследствии предъявили ему официальные обвинения по подозрению в фиктивном трудоустройстве супруги. Формально это не является помехой для участия в выборах, однако нанесло сильнейший удар по имиджу Фийона, который всегда "выпячивал" свою непогрешимость на фоне коллег и до скандала не раз говорил о том, что не представляет, как можно претендовать на высший государственный пост, будучи объектом уголовного расследования (напрямую намекая на экс-президента Саркози, проходившего сразу по нескольким делам).

Он также утверждал, что если бы ему предъявили обвинения, то не стал бы баллотироваться — видимо, никоим образом не допуская такого поворота событий. Однако когда это случилось, кандидатуру отзывать не стал, указав на многочисленные нарушения в действиях следствия, обвинив власти в превращении судебной системы в инструмент для оказания давления и назвав происходящее "политическим убийством".

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В Лилле из машины сопровождения Фийона украли ноутбук

На фоне скандала от Фийона отвернулись многие соратники по партии, его показатели в опросах снизились, и среди правых и центристов часто раздавались призывы выдвинуть другого кандидата. Фийон выстоял: в начале марта после казавшейся бесконечной череды скандалов экс-премьер сумел переломить ситуацию, организовав знаковый массовый митинг на площади Трокадеро в Париже. Он доказал соратникам по партии, что не утратил поддержки избирателей и является единственным законным кандидатом в президенты от "Республиканцев".

Фийон обновил команду, наконец-то получил возможность более-менее спокойно вести избирательную кампанию и постепенно вернул на свою сторону партийных тяжеловесов, в том числе Жюппе и Саркози. С приближением дня выборов ему удалось улучшить показатели опросов, подобравшись к идущим впереди лидеру Нацфронта Марин Ле Пен и бывшему министру экономики в правительстве социалистов Эммануэлю Макрону. Сейчас "республиканцу" прочат третье-четвертое место…, но ведь подобное где-то уже было?

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Рейтинг кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг кандидатов в президенты Франции

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