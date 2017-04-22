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Марин Ле Пен: решительная блондинка, которая хочет стать президентом

Сюжет:
Выборы президента Франции (509)
11:3722.04.2017
0480
© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фотоКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Защита национального суверенитета вплоть до выхода из ЕС и восстановление контроля на границах, жесткое ограничение иммиграции и борьба с терроризмом, традиционные ценности и защита интересов простого человека: с такими идеями идет на выборы бросившая вызов политической элите Пятой республики Марин Ле Пен, лидер долгое время считавшейся внесистемной партии "Национальный фронт" — блондинка, которая может стать первой женщиной-президентом во Франции.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Почему французские выборы всех удивят

Пост лидера Нацфронта Марин Ле Пен "унаследовала" в 2011 году от своего отца, основателя партии Жан-Мари Ле Пена. Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

Кандидат от Нацфронта Жан-Мари Ле Пен участвовал в пяти президентских выборах, начиная с 1974 года, но лишь однажды, в 2002 году, смог пройти во второй тур. Политический истеблишмент Пятой республики традиционно рассматривал "Национальный фронт" как угрозу республиканским ценностям и нередко в избирательных кампаниях представители разных политических сил объединялись против его кандидатов.

© AFP 2017 / Sebastien BozonЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Sebastien Bozon
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года

Семья и традиционные ценности

Марин родилась 5 августа 1968 года, она стала третей дочерью в семье Жан-Мари и Пьерет. Когда будущему кандидату в президенты было 17 лет, родители развелись. Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, в последнее время отношения отца и дочери значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.

Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS / Lionel Bonaventure/Pool
Пять месье, одна мадам: кандидаты в президенты Франции и их программы

Разлад в семье достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

Марин Ле Пен, мать троих детей, повторила судьбу своих родителей: она два раза разводилась. На третий раз оформлять отношения уже не стала — с 2009 года ее партнером является Луи Алио, занимающий высокий пост в Нацфронте. Своими детьми Марин очень дорожит: она даже заявляла, что в случае избрания президентом не переедет в официальную резиденцию главы государства Елисейский дворец, чтобы не лишать их своего общества.

Среди положений программы Ле Пен традиционные семейные ценности занимают далеко не последнее место: так, она намерена запретить во Франции однополые браки, а также ограничить доступ к процедуре искусственного оплодотворения, оставив ее возможной только для гетеросексуальных пар.

Кто ваш кандидат на выборах президента Франции?

Возможное избрание женщины на пост президента Франции лидер Нацфронта не считает чем-то необычным, хотя прецедентов этому республика не знает. "Женщины, которые в настоящее время приходят к власти, из того поколения, в котором они себя ощущают легитимными", — не раз подчеркивала она.

© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле

Границы на замке

Но все споры о предложениях Ле Пен в семейной сфере затмевает дискуссия о Frexit, возможном выходе из Евросоюза, в котором ее сторонники видят освобождение от власти брюссельской бюрократии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп предрек усиление позиции Ле Пен после теракта в Париже

Ле Пен не скрывает, что не любит ЕС. "Я полагаю, что Евросоюз сделал много плохого нашей стране и нашему народу: в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", — заявила она в телеинтервью, на участие в котором согласилась лишь на условии, что из студии уберут флаг ЕС.

В своих многочисленных выступлениях лидер Нацфронта не раз говорила о "четырех суверенитетах". Своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета. Нелегкий путь к этому, по мнению Ле Пен, лежит через выход из Евросоюза. В первоочередных планах после избрания — референдум по Frexit. Вместе с тем, будущее она видит в многополярном мире и намерена выстраивать заново отношения как с Россией, так и США.

Марин не боится делать заявления, которые идут вразрез с официальной позицией Парижа и Брюсселя. Так, она заявила, что Крым был возвращен России по воле его жителей, и желание сотрудничать с Россией считает нормальным. По ее словам, у Франции с Россией нет никаких исторических споров, поэтому страны должны наладить отношения так, чтобы "все народы Европы могли вместе, сообща, смотреть в спокойное и благополучное будущее".

Противники Ле Пен называют ее "пророссийской" и обвиняют в связях с РФ, западные СМИ утверждали, что Ле Пен искала в России источники финансирования своей кампании. Как Кремль, так и она сама подобные предположения опровергали.

Долгий путь к цели

Политикой на разных уровнях Ле Пен, юрист по образованию, занимается значительную часть своей жизни. В ее копилке — должность регионального советника Нор-Па-де-Кале, работа в предвыборном штабе отца, пост евродепутата (с 2004 года) и неудачная попытка избрания на пост президента (в 2012 году).

Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Хэппи-энда не будет. Welt объяснил, что выборы во Франции значат для Европы

Тогда, на закате президентского срока Николя Саркози, опросы прочили ей победу в первом туре президентских выборов. Однако в реальности выйти во второй тур ей не удалось — гонку она завершила лишь на третьей позиции. Президентом стал социалист Франсуа Олланд.

В этот раз многочисленные опросы оценивают шансы на победу в первом туре выборов Ле Пен и ее соперника — экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона — примерно поровну. Разрыв между ними составляет, по разным данным, от 1% до 2,5%, и укладывается в статистическую погрешность.

Впрочем, перспективы победы во втором туре для Ле Пен все же не столь радужны для ее сторонников: вне зависимости от того, кто станет соперником, опросы прочат ей вероятное поражение. Но как на самом деле распределятся голоса избирателей с учетом того, что около трети из них, согласно опросам, сомневаются, идти ли голосовать, а сама президентская кампания проходит в беспрецедентной для Пятой республике обстановке – на фоне веденного после серии терактов режима ЧС – экспертам прогнозировать непросто.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

Рейтинг кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг кандидатов в президенты Франции

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