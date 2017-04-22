Пенс рассказал, когда авианосец "Карл Винсон" войдет в Японское море

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" войдет в Японское море через несколько дней, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы ожидаем, что они будут на своем месте в Японском море в течение нескольких дней — до окончания текущего месяца", — заявил Пенс, чьи слова передает агентство Франс Пресс

На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. Пенс, который посетил в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.