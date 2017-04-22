НАТО посчитала, сколько раз ВВС "поднимались по тревоге" из-за России

БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Почти 780 раз поднимались по тревоге размещенные в Европе истребители НАТО в 2016 году для идентификации и наблюдения за российскими самолетами, это наибольшее количество вылетов со времен окончания холодной войны, заявил официальный представитель авиабазы НАТО Рамштайн (Германия).

В 2015 году общее количество вылетов по тревоге истребителей НАТО составило 410, добавил он в интервью агентству dpa , опубликованном в субботу.

Такое увеличение, по мнению представителя альянса, связано со значительным ухудшением ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке и военным участием России в конфликте в Сирии, что привело к участившимся вылетам турецких ВВС командованием НАТО в 2016 году.

По словам представителя альянса, вылеты по тревоге, не связанные с российскими самолетами в Европе, сравнительно редки, в прошлом году их было 90, они связаны с идентификацией и наблюдением за военными самолетами других иностранных государств или не опознанными сразу гражданскими и грузовыми воздушными суднами.