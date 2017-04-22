КНДР заявила, что не боится войны

ТОКИО, 22 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. КНДР является миролюбивым государством, но для защиты от угрозы со стороны США готова пойти на крайние меры, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление представителей северокорейского МИД.
В заявлении подчеркивается, что Пхеньян ответит "всеобщей войной на тотальную войну", "ядерными ударами на ядерную войну", но обязательно одержит победу в этом "смертельно опасном противостоянии". "КНДР является миролюбивым социалистическим государством, но не боится войны и не пытается ее избежать", — добавили северокорейские дипломаты.
После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.