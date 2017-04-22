В Китае экс-чиновника оштрафовали на более чем 36 миллионов долларов

ПЕКИН, 22 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший сотрудник Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Фэн Сяошу оштрафован на 251 миллион юаней (36,47 миллиона долларов) за незаконные действия с акциями, передает агентство Синьхуа со ссылкой на регулятора.

По словам официального представителя CSRC Чжан Сяоцзюня, в отношении Фэн Сяошу также введен пожизненный запрет на участие в операциях на рынке ценных бумаг. Были конфискованы его незаконно полученные доходы в размере 248 миллионов юаней (36,03 миллиона долларов).

Фэн Сяошу также являлся сотрудником фондовой биржи Шэньчжэня, он от имени тещи и своей сестры входил в пай тех компаний, которые планировали совершить выход на биржу. После выхода на биржу, Фэн Сяошу продавал их акции и получал прибыль.

Ранее в конце марта Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая оштрафовала жителя Шанхая Сянь Яня на 503 миллиона долларов за манипуляции с ценными бумагами в период с января 2014 по июнь 2016 года, когда он занимался, в частности, инсайдерской торговлей. Сумма наказания включает в себя сам штраф и ту незаконную прибыль, которую он обязан вернуть государству. Сянь Яню пожизненно запрещено заниматься торговлей ценными бумагами на китайском фондовом рынке.