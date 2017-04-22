США предложили финансовую помощь Мексике в борьбе с наркотикам

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США предложили Мексике финансовую помощь в борьбе с опийным маком, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на помощника секретаря бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Уильяма Браунфилда.

"Мы готовы поддержать усилия (по уничтожению опийного мака — ред.), если мы достигнем базового соглашения о том, какие усилия будут предприниматься для улучшения борьбы в будущем", — заявил Браунфилд. При этом, как сообщается, он не уточнил сумму, которую готовы выделить США.

По словам Браунфилда, пока рано говорить о том, что соглашение уже достигнуто, так как необходимо проработать множество деталей.

Как сообщается, предложение Соединенных Штатов помочь Мексике в финансировании борьбы против выращивания мака идет вразрез с угрозами президента США Дональда Трампа выйти из НАФТА и заставить Мексику платить за строительство стены вдоль границы двух стран.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. После вступления в должность он издал указ, которым предписывается подготовить соответствующий проект. Источники финансирования такого строительства пока не определены.