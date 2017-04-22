На Украине требуют лишить гражданства автора "плана" по снятию санкций с РФ

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Генпрокуратура Украины просит МВД страны инициировать процедуру лишения гражданства Украины депутата Верховной рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко — Андрея Артеменко за получение канадского гражданства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

"Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Верховной рады Андреем Артеменко", — написала Сарган в Facebook.

Она сообщила, что в ходе расследования уголовного производства о государственной измене, было собрано достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.

При этом Сарган отметила, что Государственная миграционная служба после получения от Генпрокуратуры материалов может обратиться к президенту Украины с просьбой лишения Артеменко гражданства Украины.

Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования был передан юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером. По данным New York Times, среди пунктов этого плана был "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна.

Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "Государственная измена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.ивает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".