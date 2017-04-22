МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Куба и Марокко восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1980 году, сообщает радиостанция Radio Havana.

По данным радиостанции, правительства двух государств исходили из взаимной воли развивать дружеские отношения и сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах.

Как сообщается, церемония подписания соглашения о восстановлении дипотношений проходила в постпредстве Кубы при ООН в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители государств при ООН Анаянси Родригез и Омар Хилали.

Государства разорвали дипломатические отношения в 1980 году после того, как Куба поддержала Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио) в конфликте.

Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной ─ Мавритании.

В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть из них отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.