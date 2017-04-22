Русский союз Латвии начинает раздачу георгиевских ленточек в республике

РИГА, 22 апр – РИА Новости. В преддверии Дня Победы Русский союз Латвии, как и в предыдущие годы, с 24 апреля начнет традиционную раздачу георгиевских ленточек, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ленточки раздают в Риге по адресу улица Рупниецибас 9, с 14.00 до 18.00 по рабочим дням. В Даугавпилсе акция проходит по адресу улица Виенибас, 17, второй этаж, также во все рабочие дни вплоть до 9 мая

"Мы призываем всех, для кого дорога память о Победе, снова принять участие в этой акции – найти в своих старых запасах или получить у нас георгиевсую ленточку и 9 мая прийти с ней на праздничные мероприятия", — сказали в пресс-службе.

Исторически это лента орденов святого Георгия и Георгиевской медали, лента солдатского ордена Славы и медали "За победу над Германией".

Учрежденный императрицей Екатериной Великой орден святого Георгия объединил столетия. Орденами с черно-оранжевой лентой были награждены выдающиеся полководцы — Суворов, Кутузов, Барклай де Толли, Жуков, Рокоссовский и Малиновский, тысячи героев Отечественной войны 1812 года и Первой Мировой войны. С 1942 года Георгиевская лента стала знаком гвардейских частей флота, а в 1943 Георгиевские цвета стали цветами солдатского ордена Славы – награды за личное мужество, которую получили более миллиона воинов.

С 2005 года чёрно-оранжевая лента цветов дыма и пламени, символ мужества и верности долгу стала для десятков миллионов людей в разных странах знаком памяти о великой Победе, победе человечества над нацизмом.