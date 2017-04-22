Экс-глава МИД Латвии обвинил Запад в порождении волны терроризма

РИГА, 22 апр – РИА Новости. Западные страны, в том числе и Латвия, сами породили волну терроризма, развязав несколько войн и разрушая чужие страны, сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, комментируя произошедшую в четверг перестрелку в Париже.

"Те войны, в которых участвует и Латвия тоже: Иран, Афганистан, Сирия — это и есть террор. Мы, Запад, и породили терроризм. Мы начали войну в Сирии, мы разрушили Ирак. Военные, сбежавшие из Ирака, организовали ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) и объявили нам священную войну. Мы называем это терроризмом, они — освободительной войной: убирайтесь с наших земель, перестаньте качать нашу нефть, уходите. Дайте нам быть хозяевами на своей земле. Мы способствовали убийству (ливийского лидера Муаммара) Каддафи. При нем в Ливии было бесплатное образование, дети учились в школах. Что там сейчас? Разруха. Мы начинаем войны, но закончить их не умеем", — считает Юрканс.

По мнению политика, рецепт борьбы с терроризмом прост — не нужно начинать войн.

"Я недавно был в Лондоне и там разговаривал с одним исламистом. Он мне сказал: "Ты разрушил мой дом, сжег мои оливковые деревья, украл мою землю, убил моих близких, отобрал у меня работу. Ты разрушил мою страну, унизил мой народ. Да, ты разрешил мне жить в своей стране, но ты не дал мне таких возможностей, какие имеешь ты. И ты навязываешь мне свой образ жизни". Журналисты часто спрашивают, как остановить террор. Мой ответ простой — перестаньте в нем участвовать", — сказал Янис Юрканс.

Дадцатого апреля произошла перестрелка в Париже, в результате которой был убит полицейский, а его коллега получил ранения. Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".