Минюст США хочет сотрудничать с Россией по расследованию киберпреступлений

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США хотят сотрудничать с Россией по расследованию киберпреступлений, заявили на пресс-конференции в Сиэтле чиновники министерства юстиции США.

"Министерство юстиции работает с разными партнерами по всему миру, мы заинтересованы в сотрудничестве с новыми партнерами. Наши двери всегда открыты для того, чтобы говорить с российскими правоохранительными органами и, конечно, на дипломатическом уровне мы тесно общаемся", — сказал, отвечая на вопрос РИА Новости, и.о. первого зампомощника генпрокурора Тревор Макфадден.

"Были случаи, когда правоохранительные органы в нашей стране сотрудничали напрямую с русскими, пытаясь бороться с проблемой, которая, по нашему мнению, касается всего мира… Есть постоянная заинтересованность в этом", — сказала, в свою очередь, федеральный прокурор по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс.

Ранее в Сиэтле суд приговорил российского гражданина Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве.