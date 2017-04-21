Минюст США хочет сотрудничать с Россией по расследованию киберпреступлений

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США хотят сотрудничать с Россией по расследованию киберпреступлений, заявили на пресс-конференции в Сиэтле чиновники министерства юстиции США.
"Были случаи, когда правоохранительные органы в нашей стране сотрудничали напрямую с русскими, пытаясь бороться с проблемой, которая, по нашему мнению, касается всего мира… Есть постоянная заинтересованность в этом", — сказала, в свою очередь, федеральный прокурор по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс.
Ранее в Сиэтле суд приговорил российского гражданина Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве.