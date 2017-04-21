Бранденбургские ворота подсветили в цвета французского флага

Браденбургские ворота подсветили французским флагом в память о жертвах теракта в Париже

Браденбургские ворота подсветили французским флагом в память о жертвах теракта в Париже

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Бранденбургские ворота в центре немецкой столицы подсветили в пятницу вечером в цвета французского флага после теракта в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Подобным образом власти и жители Берлина хотят продемонстрировать свою солидарность с французами.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй скрылся. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).