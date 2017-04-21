Адвокат: Селезнев "скорее всего" подаст апелляцию на приговор

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденный в США по делу о кибермошенничестве Роман Селезнев "скорее всего" подаст апелляцию на приговор, хотя решение на данный счет пока не принято, заявил РИА Новости адвокат Селезнева Игорь Литвак.

"Учитывая приговор, скорее всего, он подаст апелляцию", — сказал Литвак.

По его словам, защита подаст в 14-дневный срок уведомление о возможной апелляции, а само решение может быть принято и позже.

Селезнев был приговорен судом в Сиэтле к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве.