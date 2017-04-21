Прокурор уверена, что Селезнев предстанет перед судом еще в двух штатах США

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс уверена, что осужденный в ее штате по обвинению в кибермошенничестве Роман Селезнев предстанет перед судом еще в двух штатах, где ему предъявлены обвинения — в Джорджии и Неваде.
Селезнев был приговорен судом Сиэтла к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Присяжные признали его виновным по 38 пунктам. Обвинение обосновывало юрисдикцию суда тем, что жертвами киберпреступлений стали в том числе и жители штата Вашингтон. МИД РФ назвал похищением арест Селезнева в 2014 году на Мальдивских островах с последующим вывозом на территорию США.