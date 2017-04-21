Прокурор в США опроверг заявления о том, что Селезневу не оказывают помощь

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс отрицает заявления защиты осужденного гражданина России Романа Селезнева, что ему не предоставляют медицинскую помощь.

Селезнев был приговорен к 27 годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Он получил тяжелейшие травмы при теракте в Марокко в 2011 году. По словам его адвоката Игоря Литвака, Селезневу не позволяли посетить врача 2,5 года, "ни разу его не отвезли к врачу, чтобы его посмотрели".

"У нас в министерстве юстиции большая система тюрем, в них много людей с проблемами здоровья, так что есть большой спектр доступных ресурсов, чтобы с ними бороться. Вы слышали сегодня утром (в суде) о некоторых событиях со здоровьем, включая припадок, который мог случиться с господином Селезневым, когда он был в ведении управления тюрем США. Он получает лекарства, он посещает докторов", — сказала Хейс, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции в Сиэтле.

"Мы полностью в курсе его состояния здоровья и будем все это время соответствующим образом реагировать на него", — сказала Хейс.

По словам Литвака, у Селезнева "очень серьезная ситуация со здоровьем": в голове у него металлическая пластина, которая покрывает 30% его черепа, гепатит В, а также "куча разных других болезней".

Россиянин Роман Селезнев, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.