Прокурор в США опроверг заявления о том, что Селезневу не оказывают помощь

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс отрицает заявления защиты осужденного гражданина России Романа Селезнева, что ему не предоставляют медицинскую помощь.
"У нас в министерстве юстиции большая система тюрем, в них много людей с проблемами здоровья, так что есть большой спектр доступных ресурсов, чтобы с ними бороться. Вы слышали сегодня утром (в суде) о некоторых событиях со здоровьем, включая припадок, который мог случиться с господином Селезневым, когда он был в ведении управления тюрем США. Он получает лекарства, он посещает докторов", — сказала Хейс, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе пресс-конференции в Сиэтле.
"Мы полностью в курсе его состояния здоровья и будем все это время соответствующим образом реагировать на него", — сказала Хейс.
По словам Литвака, у Селезнева "очень серьезная ситуация со здоровьем": в голове у него металлическая пластина, которая покрывает 30% его черепа, гепатит В, а также "куча разных других болезней".
Россиянин Роман Селезнев, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.
Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.