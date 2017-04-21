Трамп предрек усиление позиции Ле Пен после теракта в Париже

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Теракт в Париже способствует усилению позиции главы партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"У нее самая сильная позиция касательно границ и касательно того, что произошло во Франции", — отметил он в интервью агентству Associated Press. Трамп также добавил, что тот, кто занимает самую жесткую позицию относительно исламского терроризма и национальных границ, "хорошо выступит на выборах".

При этом президент США отметил, что не знает, кто победит на выборах во Франции. "Все предсказывают, кто победит. Я ничем не отличаюсь от вас", — сказал Трамп, подчеркнув, что для него "очень важна" сильная Европа.

В центре Парижа в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, по данным местных СМИ, это был 39-летний Карим Шерфи (Karim Cheurfi). Второй, вероятно, скрылся.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.