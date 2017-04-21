Левашову предъявили новые обвинения в США по киберпреступлениям

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Программисту Петру Левашову, задержанному в Испании по американскому ордеру, предъявлены новые обвинения в США, сообщил журналистам и.о. первого зампомощника генпрокурора Тревор Макфадден.

"Лишь вчера суд в Коннектикуте выдвинул против его обвинения по восьми пунктам в том, что он был руководителем ботнета Kelihos", — сказал Макфадден.

Левашову предъявлены обвинения в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее минюст США сообщил, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия).

На вопрос РИА Новости, в каком штате будут преследовать Левашова прежде других, Макфадден ответил: "Это дело хороший пример того, что федеральные прокуроры работают друг с другом. Наш приоритет сейчас — экстрадировать его в США, чтобы ответить на обвинения. Мы определим подходящую последовательность этих обвинений, когда он будет привезен сюда".