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В мире

Колумнист BBC допустил скорый крах западной цивилизации

21:4821.04.2017
(обновлено: 21:52 21.04.2017)
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© AP Photo / Petros KaradjiasДемонстранцы жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в АфинахДемонстранцы жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах
© AP Photo / Petros Karadjias

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если западной цивилизации не удастся найти новые источники ресурсов и "заморозить" социальные противоречия, ее исторический путь вскоре завершится, считает обозреватель BBC Рейчел Нувер.

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Журналистка приводит высказывание американского эксперта Бенджамина Фридмена, который полагает, что Европа подобна велосипеду, "чьи колеса крутятся, пока их вращает экономический рост". По мнению Нувер, Запад, с присущей ему системой ценностей, канет в небытие, "если мы не выясним, что еще может разогнать велосипед".

Нувер обращает внимание на исследование команды ученых из Мэрилендского университета, в котором экологический кризис и растущее экономическое неравенство названы основными факторами глобальной и региональной нестабильности.

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Согласно исследованию, нарушение перераспределения ресурсов внутри общества приводит к упадку элит и распылению производительных сил. Эти процессы наблюдаются сегодня как в Европе, так и США.

По мнению ученых, дальнейший рост благосостояния развитых стран истощит доступные природные ресурсы. Однако меры, направленные на ограничение потребления и защиту окружающей среды, не встретят понимания у рядовых граждан.

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Этой точки зрения придерживается и климатолог Йорген Андерс. "В нынешнем столетии мировое сообщество не снизойдет до вопросов климатической политики, ведь значительно дешевле оставить все как есть", — утверждает он.

Из-за роста социального неравенства и оскудения ресурсной "подушки" Запад вскоре окажется на грани политического хаоса, считает канадский ученый Томас Гомер-Диксон. Он полагает, что мир уже вошел в "опасную зону" нестабильности. На скорый крах существующей системы, по его мнению, указывают Brexit, глобальный экономический кризис, избрание Дональда Трампа и возникновение Исламского государства*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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