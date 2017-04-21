МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция провела обыски в доме исполнителя теракта в Париже, заявил прокурор французской столицы Франсуа Моленс.
Прокурор также подтвердил информацию СМИ о том, что правоохранители задержали трех человек из окружения ликвидированного полицией стрелка. В данный момент их допрашивает полиция.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается "Исламское государство"(ИГ)*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.