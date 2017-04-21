Осужденный в США Селезнев готов возместить ущерб жертвам кибермошенничества

Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях

Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита гражданина РФ Романа Селезнева заявляет, что осужденный намерен возместить ущерб жертвам кибермошенничества.

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон, США) приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Он признал свою вину незадолго до приговора.

"Он намерен перевести свои активы в США и продать их, чтобы возместить ущерб", — сказал журналистам адвокат Селезнева Игорь Литвак.

Обвинение насчитало сумму ущерба в 169 миллионов 905 тысяч долларов, судья приговорил Селезнева к компенсации ущерба и к 250 тысячам долларов штрафа.