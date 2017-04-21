Селезнев назвал свой приговор в 27 лет тюрьмы равносильным смертному

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин России Роман Селезнев, осужденный в США на 27 лет тюрьмы за кибермошенничество, назвал приговор равносильным смертному.

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон, США) приговорил гражданина РФ Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

"Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным", — говорится в письменном заявлении Селезнева, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак.

"Я не связан с политической войной между США и Россией, я просто человек, гражданин России", — добавил Селезнев. "Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", — говорится в заявлении. Селезнев назвал приговор "явно незаслуженным".

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.