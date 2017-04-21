Депутат Думы Селезнев прокомментировал приговор суда в США его сыну

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Селезнев назвал приговор суда в американском Сиэтле, который назначил его сыну Роману Селезневу 27 лет лишения свободы по делу о кибермошенничестве, предрешенным и людоедским.

"Я считаю, что это приговор людоедов… Это предрешенный приговор, я вообще не считаю, что там есть его вина. Как я не считал, так я по-прежнему и не считаю", — сказал Селезнев РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что он не обладает материалами дела, с ними его никто не знакомил.

"Моего сына похитили… Моего сына подвергали различного рода пыткам, потому что само по себе сидение в тюрьме на чужой территории после похищения — это, собственно говоря, пытка. С учетом его инвалидности, на которую прокурор призвал на суде не обращать внимания, — двойная, наверно, пытка", — прокомментировал ситуацию Селезнев.