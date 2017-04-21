СМИ: китайские самолеты перестали летать в КНДР

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Власти Китая прекратили полеты пассажирских самолетов в КНДР, сообщает телеканал CNN.

CNN напоминает, что ранее полеты в Пхеньян выполнялись из Пекина и Шанхая. Официального подтверждения такой информации телеканал не привел, но выразил мнение, что отмена полетов может быть связана с обострением ситуации на Корейском полуострове.

Ранее некоторые СМИ сообщали, о повышении активности китайских бомбардировщиков вблизи КНДР, а также о стягивании российских войск к границе с республикой. Китай и Россия опровергли эти сведения.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.