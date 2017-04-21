Обвиняемый в кибермошенничестве Селезнев попросил суд в США о снисхождении

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости. Россиянин Роман Селезнёв, который был признан присяжными в США виновным в кибермошенничестве, попросил суд о снисхождении, передает корреспондент РИА Новости.

"Прошу и умоляю вашу честь о снисхождении", — заявил Селезнёв в суде, прося принять во внимание серьёзные травмы головы, полученные при теракте в Марокко в 2011 году.

По его словам, "преступления приносят ему большую скорбь и стыд".

"Я очень сожалею обо всём, что я сделал", — сказал он.

Россиянин был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.