В Каракасе за ночь погибли 10 человек при грабежах после акций протеста

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Примерно 10 человек погибли за ночь в районе Паррокия-дель-Валье столицы Венесуэлы Каракаса в результате грабежей, начавшихся после массового марша протеста.

По данным портал Universal, до восьми грабителей были убиты ударом электрического тока при попытке ограбить булочную. Еще двое были застрелены, в том числе хозяин торговой точки, пытавшийся сопротивляться грабителям.

Ранее сообщалось о более чем пяти раненых в ночь на пятницу в результате грабежей, начавшихся после массовой акции протеста в Каракасе. По данным СМИ, поздно вечером в четверг в район Паррокия-дель-Валье начали спускаться люди из находящихся неподалеку неблагополучных "барриос" и грабить находящиеся там торговые точки.

Силы безопасности начали преследовать этих людей, началась стрельба, причем грабители также стреляли в полицию. Всего в грабежах принимали участие до 200 человек. Для защиты большого торгового центра, расположенного неподалеку, национальная гвардия подогнала несколько легких бронированных машин. В итоге гвардия применила слезоточивый газ.

Ранее глава администрации муниципии Сукре штата Миранда Карлос Окарис сообщил, что в ходе протестов в четверг погиб один человек. Таким образом, за два дня маршей оппозиции были убиты порядка 14 человек, включая одного гвардейца. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" сообщил, что число пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка во время массовых протестов в Венесуэле в четверг превысило 220 человек.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.