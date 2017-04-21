В Афинах пройдет первый Форум древних цивилизаций

АФИНЫ, 21 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах в воскресенье начинается первый "Форум древних цивилизаций" — министерская конференция 10 стран "с большой историей", сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию.

"В воскресенье начинается встреча государств с большой исторической цивилизацией, которая актуальна и сегодня и влияет на человечество, будучи формой "мягкой силы" и экономической власти. Мы организовали, по инициативе Греции и при содействии Китая, встречу 10 государств со значительной исторической культурой, это Китай, Индия, Ирак, Иран, Египет, Греция, Италия, Мексика, Перу и Боливия. У нас есть запросы от других стран для участия в будущем", — сообщил Котзиас.

По его словам, к этой международной конференции будут организованы и культурные мероприятия — концерт и посещение музея Акрополя.

"Мы организуем научную конференцию ученых из всех вышеперечисленных стран. Главным событием, конечно же, будет встреча министров иностранных дел. Мы обсудим, как мы можем использовать наилучшим образом, на благо мира и наших народов, возможности и сотрудничество в области культуры", — сказал министр.

Конференция ознаменует официальное учреждение Форума.

Древние цивилизации

Об инициативе создать организацию GC10 — "Большую десятку цивилизаций" глава МИД Греции объявил в октябре 2015 года на конференции, посвященной религиозному плюрализму на Ближнем Востоке. По словам министра, это "его любимая идея" еще с 1990-х годов, он с коллегами готовил ее 20 лет. В "Десятку наций великих цивилизаций" были приглашены страны с большой цивилизационной историей, символизирующей человечество.

Котзиас особо отметил интерес Китая к этой инициативе. "Мы договорились с ними, и вместе мы присылали приглашения на форум. Греческая и китайская культура — две параллельные крупные цивилизации. Китайская цивилизация оставила свою печать на Юго-Восточной Азии", — сказал он.

Министр подчеркнул важность культуры для Греции. Он назвал культуру "тяжелой промышленностью в экономике страны".

"Греция является страной мира и безопасности. У нее есть большие культурные традиции, и мы можем и должны использовать его. В культуре Греции — великая держава, наше наследие является уникальным, и оно может и должно играть роль в мировых делах. Это та область, которую может предложить Греция", — сказал Котзиас.

По его словам, Греция является узлом цивилизаций Африки, Азии и Европы, и это надо использовать.

На эмблеме форума изображено "созвездие древних цивилизаций" — желтая линия соединяет десять звезд на каждой стране-участнице форума и образует созвездие на фоне земного шара — и лозунг "Объединяя наследие, Объединяя силы". Автором эмблемы стал пресс-атташе посольства Греции в Москве Нестор Тировузис, сообщил министр.

"Прекрасно было соединить страны в такую форму", — сказал министр, напомнив, что все цивилизации поднимали вопросы о том, кто есть человек и каковы его отношения с природой и Вселенной, и что большое значение древние цивилизации придавали астрономии.

Форум пройдет во дворце Заппион, построенном к первым Олимпийским играм современности 1896 года. В воскресенье во дворце пройдет научная конференция, в понедельник — министерская. Почта Греции выпустила памятную серию марок, на них изображены символы 10 цивилизаций, 23 апреля можно будет приобрести конверт первого дня гашения.

В странах, приглашенных на форум, проживают более 40% населения мира. Здесь будет представлена китайская, египетская, римская, персидская, греческая цивилизация, цивилизации инков, майя и ацтеки, Месопотамии и долины Инда.

Одна из главных задач форума, по словам Котзиаса, — внести положительную повестку дня. Цель Греции на первом Форуме — формализовать инициативу.

"Есть перспектива и возможность (у форума) стать значительным институтом и показать, что международные и глобальные институты нуждаются не только в жесткой силе, военной или жесткой экономической силе, но и в мягкой силе, роль которой должна повышаться. Повышение значения культуры важно, потому что культура приносит мир, она не приносит войну. Она приносит образование, обучение, таким образом повышая качество жизни людей", — сказала греческий министр.

Культурная дипломатия должна стать значительной частью внешней политики, уверен Котзиас.

Он также сообщил, что есть еще четыре запроса на участие в форуме.

"Я думаю, что форум должен решить, будет ли он иметь постоянный характер и, второе, будет ли он закрытым или открытым (для приема в него других стран). Надо будет определить и критерии участия", — сказал Котзиас, выразив надежду, что форум станет открытым.

Международная деятельность

Министр сообщил, что у него пройдут двусторонние переговоры с министрами иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, Египта — Саммехом Шукри, Китая — Ван И.

С китайским коллегой будет обсуждаться подготовка официального визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Китай 12-16 мая.

Министр отметил, что в следующем году пройдет перекрестный год культуры Греции и Китая, подобный прошедшему перекрестному году России и Греции.

Котзиас сообщил, что 22-23 мая на Родосе пройдет второе совещание по безопасности и стабильности в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке (первая конференция была в сентябре 2016 года).

В Афинах 1-2 ноября состоится второе совещание по религиозному и культурному плюрализму на Ближнем Востоке.

Котзиас сообщил, что "до сентября" он посетит США, где пройдет ряд встреч. Это будет второй визит главы МИД Греции в США за последнее время.

Греция намерена также укреплять связи с африканскими странами, в частности, готовится визит в Алжир.