"Расовая особь": на Скрипку потребовали завести уголовное дело

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинский Институт правовой политики и социальной защиты подал на музыканта Олега Скрипку заявление в прокуратуру за разжигание национальной вражды и ненависти после его заявления про украинский язык и гетто. Об этом директор института Елена Бережная написала в Facebook.

"Наш Институт правовой политики и социальной защиты подает в прокуратуру заявление о совершенном правонарушении гражданином Скрипкой — разжигание национальной вражды и ненависти!" — написала она. Бережная добавила, что в случае отказа возбудить уголовное дело решение прокуратуры обжалуют в суде.

"Такие чисто расовые особи ответят сполна по закону", — заявила она.

Ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" заявил, что граждане Украины, которые не могут выучить государственный язык, обладают низким IQ, поэтому их нужно поселить в гетто. Эти слова музыканта вызвали общественный резонанс как на Украине, так и в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила оформить это высказывание в виде растяжек и развесить по всему Киеву от аэропорта Борисполь до Крещатика. Глава украинского МВД Арсен Аваков назвал слова Скрипки "омерзительными".