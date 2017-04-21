Суд в США не принял во внимание признательные показания Селезнева

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости. Американский суд в Сиэтле отказался принять во внимание признательные показания россиянина Романа Селезнева, который был признан присяжными виновным в кибермошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.

По заявлению судьи Ричарда Джонса, признание Селезнева уже после вердикта присяжных "не соответствовало ожиданиям суда". Кроме того, суд постановил, что Селезнев "делал ложные заявления в ходе дачи показаний и процесса".

Россиянин был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.