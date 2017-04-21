Арестован подозреваемый в атаке на автобус футбольного клуба в Дортмунде

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Суд вынес решение об аресте подозреваемого в атаке на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде, 28-летнего Сергея В., сообщила в пятницу пресс-служба федеральной прокуратуры Германии.

Ранее в ведомстве заявили о задержании мужчины, который имеет двойное гражданство – немецкое и российское. По данным издания Spiegel-Online , семья подозреваемого прибыла в ФРГ из-за Урала.

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.