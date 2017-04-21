Спайсер не комментирует слухи о посланнике для переговоров с РФ по Украине

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Белый дом не комментирует возможное назначение нового специального посланника для переговоров с Россией по Украине, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"У меня нет комментариев", — ответил он на соответствующий вопрос.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может назначить нового специального посланника, чтобы обсуждать ситуацию на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым. Ранее эти переговоры с американской стороны вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Последние переговоры Сурков — Нуланд прошли в октябре 2016 года, в ноябре новым президентом США был избран Трамп.

Имя предполагаемого нового посланника пока не называется. Выбор кандидата на должность будет курировать нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, говорится в сообщении. Назначение посланника не потребует согласования с сенатом. Неназванный американский чиновник заявил порталу BuzzFeed, что "идея в настоящий момент обсуждается", но "окончательное решение еще не принято". Белый дом был недоступен для комментария.