В Мехико машина въехала в толпу на рынке, ранены 10 человек

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Не менее 10 человек получили ранения в столице Мексики, когда автомобиль на полной скорости въехал в уличный рынок (тиангис).

По данным спасателей, которые приводит радио W Mexico , раненые были доставлены в госпитали. Причиной аварии стало превышение скорости и потеря водителем контроля над машиной.

Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии, некоторые пострадавшие получили серьезные ожоги от разлившегося кипящего масла, в котором готовилась еда.

Тиангисы – распространенное явление в Мехико. В разных районах города в течение недели временно перекрываются для движения некоторые улицы, где размещаются торговые точки с разнообразным товаром, в первую очередь с едой.