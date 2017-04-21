В Северной Корее заявили о готовности к "тотальной" войне

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пхеньян готов ответить тотальной войной на тотальную войну, если США развяжут боевые действия в отношении Северной Кореи, заявил на приеме по случаю 85-й годовщины со дня создания Корейской народной армии атташе посольства КНДР в РФ по вопросам обороны Ким Ён Зин.

"Если они совершат безрассудную провокацию, корейские революционные силы нанесут сокрушительный удар и ответят тотальной войной на тотальную войну, ответят ядерной войне ядерным ударом нашего стиля", — сказал дипломат.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.