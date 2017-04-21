Датская разведка предупредила солдат о российских "медовых ловушках"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Служба безопасности и разведки Дании предостерегла солдат, отправляющихся в Прибалтику в рамках операции НАТО, от походов по барам Таллина и Тарту из-за возможных "медовых ловушек"- провокаций со стороны российских и про-российских женщин-агентов, сообщает издание Copenhagen Post.
Согласно докладу, Россия может использовать метод "медовой ловушки", когда разведывательные службы подсылают женщину для вербовки и дискредитации военнослужащих. "Опасность", по мнению авторов документа, подстерегает датских солдат в барах столицы Таллина и города Тарту, куда они ходят во внеслужебное время.
Накануне министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен заявил на официальной церемонии начала службы дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, что опасения Службы безопасности и разведки не беспочвенны. "Солдаты столкнутся с провокациями и попытками дискредитировать их присутствие. Минобороны работает над поиском ответов этому вызову", — приводит слова Фредериксена издание.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс НАТО решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. В составе дислоцированной в эстонском военном городке Тапа боевой группы — 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Французских военных через восемь месяцев должна сменить Дания.